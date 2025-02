Enit presente alle Fiere travel di Monaco di Baviera e Belgrado

Occasioni strategiche per creare sinergie e promuovere eccellenze made in Italy

Roma, 19 feb. (askanews) – Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo, presente da oggi fino al 23 febbraio ai grandi eventi del turismo sulla scena internazionale. L’Agenzia, infatti, partecipa alla Fiera Internazionale del Turismo di Belgrado ed alla F.re.e di Monaco di Baviera. Due appuntamenti strategici, per promuovere le destinazioni turistiche italiane e far conoscere le numerose opportunità che il nostro Paese offre ai turisti.

A Belgrado l’Italia è presente con il suo padiglione realizzato da ENIT, un’area ideata per ospitare gli operatori turistici ed i visitatori, con un focus dedicato alla Regione Sardegna. Turismo serbo verso l’Italia che si conferma in crescita: oltre 300.000 pernottamenti annui di turisti serbi in Italia, spesa media in aumento (forte interesse a shopping, cultura e lifestyle), +15% di arrivi nel 2024 rispetto al 2023, durata media del viaggio di circa 8 giorni. Un mercato che si orienta molto verso città d’arte quali Roma, Firenze e Venezia, si dedica a shopping experience specie a Milano, apprezza esperienze enogastronomiche e per il mare predilige mete quali Sardegna e Riviera Adriatica.

“Partecipiamo alla Fiera Internazionale del Turismo di Belgrado perché crediamo nelle potenzialità di questo mercato. Nell’ultimo triennio i turisti serbi arrivati in Italia, infatti, sono notevolmente cresciuti. Le nostre destinazioni risultano attrattive, come dimostrano i dati, e continuiamo a lavorare per accrescere le sinergie sul territorio, incrementando i flussi verso l’Italia e generando nuova domanda” commenta Ivana Jelinic, Amministratore Delegato di ENIT.

A Monaco di Baviera prende il via la F.re.e. – Travel and Leisure Fair per presentare le news del mondo turistico, a cui partecipano i principali attori del comparto. Nei primi 9 mesi del 2024, la Germania si conferma salda al primo posto tra i Paesi che scelgono l’Italia: una quota di viaggiatori in arrivo del 14,8% ossia 10,6 milioni di persone che hanno pernottato per più di 55 milioni di notti con una spesa complessiva di 7,4 miliardi di euro. Per i primi 6 mesi del 2025 già 1,2 milioni di passeggeri dalla Germania hanno prenotato un viaggio in Italia, in testa quelli che partono da Francoforte, seguiti da Berlino e Monaco.

“La F.re.e. rappresenta una delle eccellenze nel settore fieristico del turismo. Essere presenti come ENIT è di primaria importanza. La Germania, difatti, è il primo mercato per arrivi in Italia e vogliamo consolidare questo flusso, facendo scoprire le numerose proposte che offre il nostro Paese” afferma Alessandra Priante, Presidente ENIT.