giovedì, 9 Luglio , 26

Rai, stallo prolungato in Vigilanza: spunta la questione ‘nuovi’ componenti

(Adnkronos) - Stallo, che rischia di essere nemmeno...

Un sensore può individuare Parkinson? Il segreto sono le lacrime

(Adnkronos) - Una lacrima sul viso può dire...

Michele Mari vince il Premio Strega 2026 con I convitati di pietra

(Adnkronos) - Michele Mari vince il premio Strega...

Trump show a vertice Nato ad Ankara, dopo gli attacchi è “immenso amore” con gli alleati

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOEnnesima ondata di caldo, la previsione: "Temperature 7 gradi sopra le medie"
ennesima-ondata-di-caldo,-la-previsione:-“temperature-7-gradi-sopra-le-medie”
Ennesima ondata di caldo, la previsione: “Temperature 7 gradi sopra le medie”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ennesima ondata di caldo, la previsione: “Temperature 7 gradi sopra le medie”

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) –
Nuova ondata di caldo in arrivo sull’Italia, con temperature fino a 7-8 gradi sopra la media climatica e punte di 40 gradi in Sardegna. Secondo le previsioni, l’anticiclone africano tornerà a rafforzarsi da venerdì 10 luglio, determinando un deciso aumento delle temperature su gran parte del Paese, mentre al Nord non si esclude il rischio di temporali violenti e grandinate. 

“Nei prossimi giorni l’Italia si prepara a fare i conti con l’ennesima ondata di caldo di questa stagione”, spiega all’Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. “Si tratterà di una fase climatica anomala, caratterizzata da temperature fino a 7-8 gradi oltre le medie storiche. Il motore di questa escalation termica è ancora una volta l’anticiclone africano, che trasporterà masse d’aria rovente dal Sahara verso il Mediterraneo”. 

L’aumento del caldo si farà sentire soprattutto tra venerdì e il fine settimana, con valori massimi diffusamente oltre i 34-35 gradi nelle principali città italiane. Nelle aree interne della Sardegna, invece, le temperature potranno raggiungere e superare localmente i 40 gradi. 

Nonostante il predominio dell’alta pressione, sabato il Nord dovrà fare i conti con una marcata instabilità atmosferica. “Il forte contrasto tra l’aria rovente al suolo e correnti più fresche in quota potrebbe favorire lo sviluppo di temporali intensi, accompagnati anche da grandinate di forte intensità”, osserva Gussoni. 

La fase più intensa dell’ondata di calore è attesa però all’inizio della prossima settimana. Le anomalie termiche resteranno comprese tra 7 e 8 gradi oltre la norma e le grandi città del Centro-Sud saranno le più colpite. A Roma e Firenze, conclude il meteorologo, le temperature potranno raggiungere i 38-39 gradi, con afa elevata anche nelle ore notturne e il ritorno delle cosiddette “notti super tropicali”. 

Previous article
Rai, stallo prolungato in Vigilanza: spunta la questione ‘nuovi’ componenti

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Rai, stallo prolungato in Vigilanza: spunta la questione ‘nuovi’ componenti

(Adnkronos) - Stallo, che rischia di essere nemmeno tanto breve. Il puzzle della commissione di Vigilanza Rai fatica sempre di più a comporsi. Lo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Un sensore può individuare Parkinson? Il segreto sono le lacrime

(Adnkronos) - Una lacrima sul viso può dire molto, ma non solo sulle emozioni che proviamo. In ogni goccia si nasconde una miniera di...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Michele Mari vince il Premio Strega 2026 con I convitati di pietra

(Adnkronos) - Michele Mari vince il premio Strega 2026 con I Convitati di Pietra, che ottiene 190 voti nella serata finale andata in scena...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Trump show a vertice Nato ad Ankara, dopo gli attacchi è “immenso amore” con gli alleati

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha trasformato il summit della Nato ad Ankara in un suo show personale, in cui...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.