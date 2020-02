Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! ​Salta ufficialmente l’undicesima panchina stagionale e per la terza volta il cambio di guida tecnica riguarda il Brescia. Massimo Cellino non ha digerito la sconfitta contro il Bologna e ha deciso di esonerare, nuovamente, Eugenio Corini. L’ufficialità è arrivata attraverso un comunicato stampa. Il suo posto sarà preso da un fedelissimo del presidente: Diego Lopez. Comunicato…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Ennesimo esonero in Serie A: salta l’undicesima panchina stagionale – Il comunicato ufficiale proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento