Enock Barwuah è un calciatore professionista fratello minore del più conosciuto Mario Balotelli. E’ nato il 20 febbraio del 1993 e ha sempre militato in squadre minori. Il suo sogno sarebbe quello di giocare in Serie A con suo fratello Mario. Oltre al talento calcistico, Enock, ha in comune con il fratello maggiore anche il carattere forte che lo ha reso protagonista di qualche bravata. Ecco Il Video Mediaset del suo ingresso nella Casa di Cinecittà.

continua a leggere sul sito di riferimento