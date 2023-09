Enogastronomia: Bordin: Easy Fish Lignano dà impulso a turismo

Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

Roma, 1 set. (askanews) – “Con iniziative come queste riusciamo a coniugare le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio e in particolare del nostro mare, la capacità di grandi chef e di ristoratori competenti in grado di dare vita a un evento che si trasforma in un momento di convivialità. Una manifestazione che anima il mese di settembre e dà impulso al turismo dell’intero Fvg”. Così Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale del Fvg, all’inaugurazione della 7a edizione di Easy Fish, il Festival del pesce dell’Alto Adriatico che animerà per tutto il fine settimana la piazza della Terrazza a Mare e il lungomare Trieste con l’obiettivo di far apprezzare le specialità tipiche della costa friulana.

“Una località – ha proseguito la massima carica dell’Assemblea legislativa – che grazie anche al lavoro fatto dall’Amministrazione comunale, dalla Lisagest e più in generale dagli operatori riesce a diversificare la sua proposta offrendo ai turisti, ma anche ai residenti del Fvg, un soggiorno dinamico che spazia dalla tavola allo sport”.

Madrina della serata d’apertura Mara Navarria, campionessa di scherma italiana e bronzo alle Olimpiadi di Tokyo che ha ricordato l’importanza di una alimentazione equilibrata, concedendosi di tanto in tanto qualche strappo alla regola.

Presenti al taglio del nastro, tra gli altri, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, il presidente di Lisagest Manuel Rodeano e il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi.

“Sono orgoglioso di far parte del primo Governo della storia repubblicana – ha sottolineato Ciriani – che ha istituito un dicastero dedicato al mare, ricchezza infinita che l’Italia ha e che, troppo spesso, viene dimenticata. Parlando di pesca e alimentazione, ambiti che questa manifestazione vuole valorizzare, purtroppo in questo momento abbiamo un ospite indesiderato come il granchio blu che invece dobbiamo valorizzare trasformandolo in una opportunità commerciale di ristorazione. Aspetto che la rassegna ha già colto, proponendo piatti a base di questo crostaceo”.

“Con questa manifestazione, che si conferma un successo anno dopo anno, vogliamo esaltare le eccellenze della ristorazione locale di pari passo con i prodotti del territorio regionale – ha spiegato Rodeano – partendo dal mare, ma includendo anche le tante altre specialità dell’entroterra. Oltre all’aspetto culinario la formula è vincente perché riesce ad unire i piaceri della tavola alle abilità degli chef e dei personaggi noti della tv, che rendono tutto più accattivante grazie a laboratori e show cooking ospitati in una location unica e suggestiva”.

Due le aree principali in cui si svolgerà la manifestazione: quella gourmet allestita nella piazza di Terrazza a mare e quella Fish & regional Street food su Lungomare Trieste.

Il primo spazio ospiterà laboratori e showcooking gratuiti, presentati da Fabrizio Nonis conosciuto come “El Beker”, che vedranno chef e personaggi televisivi, legati al mondo della cucina, collaborare con i cuochi locali nella preparazione di ricette utilizzando come principale ingrediente il pesce dell’Alto Adriatico. Tra i volti noti, che si aggireranno per i fornelli e per la località turistica balneare friulana, Cristiano Tomei, giudice nei programmi televisivi culinari più famosi, Vito Bicocchi, comico e conduttore di diversi programmi tv, e Antonio Lorenzon, vincitore della 9. edizione di Masterchef.

Il secondo, invece, è quello dedicato allo street food con la possibilità di degustare ricette a base di pesce abbinate a prodotti regionali.