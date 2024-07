enogastronomia,-da-4-a-10-agosto-c’è-la-31esima-edizione-di-“vinalia”

A Guardia Sanframondi (Benevento)

Milano, 28 lug. (askanews) – “Cambiamenti, conversioni, innesti”: è questo il tema della 31esima edizione di “Vinalia”, rassegna dedicata all’evoluzione enogastronomica in programma dal 4 al 10 agosto prossimo a Guardia Sanframondi (Benevento).

Promossa dal Circolo viticoltori associati di Guardia Sanframondi, questa “manifestazione di interesse regionale” che vede, tra gli altri, la collaborazione del Gal-Titerno-Alto Tammaro-Terre dei Tratturi e del Sannio Consorzio Tutela Vini, ha un programma assai ricco. A partire dal percorso di “educazione al vino” che si sostanzia con degli incontri ravvicinati tra enoturisti, Cantine e produttori di eccellenze gastronomiche che avvengono nelle stradine del centro storico di Guardia, che si snodano fino a raggiungere la postazione del Sannio Consorzio Tutela Vini, a Palazzo Marotta-Romano per le degustazioni guidate delle oltre duemila etichette sannite.

Come tradizione, il piazzale d’armi del castello medievale, ospita tutte le sere lo show cooking con abbinamenti tra vino e cibo elaborati e spiegati dagli chef Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, Antonio Cesarano, Pasquale Felice, Biagio Federico, Nicola Lanzi, Assunto Piramide e Gabriele Piscitelli. Di grande richiamo anche la programmazione di “VinArte”, giunta alla 14esima edizione, che offre una lettura attenta ai problemi e agli obiettivi della nostra società attraverso l’arte. Nello stesso ambito, spazio anche al Circolo Fotografico Sannita con la mostra “Protagonista del 900” di Carlo Riccardi. Oltre alla presentazione di diversi libri, attesi un simposio su “I portali e le pietre di Guardia Sanframondi” e un recitativo su Giacomo Matteotti a cura di Giuseppe Colangelo. A completare il cartellone “Vinalia Kids”, l’esperienza sensoriale dedicata ai bambini, e tanta tanta musica da godere in più punti del paese proposta da band e solisti.