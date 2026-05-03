enogastronomia,-dal-22-al-24-maggio-torna-l’etna-di-“lavica”

Milano, 3 mag. (askanews) – Torna dal 22 al 24 maggio “Lavica – Fine Dining & Fine Wine Festival”, manifestazione dedicata all’Etna giunta alla seconda edizione e in programma tra Barone di Villagrande, a Milo, e Castello San Marco, a Calatabiano, in provincia di Catania. L’evento è organizzato da Castello San Marco, charming hotel ricavato da una dimora storica del 1689, in collaborazione con Teritoria, la community presieduta da Alain Ducasse, con Entegra e Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna come main partner.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “‘A Muntagna”. Dopo il debutto dello scorso anno, centrato sul percorso ideale della lava verso il mare, il festival sposta ora l’attenzione sull’Etna come elemento centrale della fertilità della terra vulcanica e della biodiversità del territorio. Il programma sarà costruito attorno a vini locali, cucina e attività rivolte agli addetti ai lavori. L’apertura è fissata per il 22 maggio con “Opening a Milo”, serata inaugurale ospitata nella storica cantina di Barone di Villagrande. In cucina sarà impegnato il resident chef della tenuta, affiancato da una selezione di chef della community Teritoria.

Il 23 maggio, in mattinata, è previsto un tour tra i filari vulcanici in collaborazione istituzionale con la Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna. La sera la manifestazione si sposterà al Castello San Marco per “I custodi del Territorio a Calatabiano”, appuntamento dedicato ai piccoli produttori dell’agroalimentare locale. Il 24 maggio il programma proseguirà con un’attività riservata a stampa e chef guidata da Alberto Angiolucci, head chef e owner di Angiò Macelleria di Mare. Dopo una visita nel centro di Catania con tappe dedicate ad alcuni degli street food più rappresentativi della città, l’incontro continuerà da Angiò con un approfondimento sulla frollatura del pesce e sul recupero del cosiddetto quinto quarto ittico, per concludersi con il pranzo nel ristorante. In serata, al Castello San Marco, il festival si chiuderà con una cena finale che vedrà al lavoro il resident chef della struttura insieme con gli chef ospiti di Teritoria.

Tra i protagonisti dell’iniziativa ci saranno i due chef resident delle strutture ospitanti. Alfio Pesce, a Barone di Villagrande, lavora su una cucina legata alle tradizioni isolane e al rapporto con la realtà agricola e vitivinicola di Milo. Giuseppe Bonaccorso, al ristorante “Giardino di Pietra” del Castello San Marco, sviluppa invece una proposta contemporanea fondata sul legame con il territorio etneo, sull’orto biologico della struttura e su una rete di piccoli produttori locali.

Accanto a loro sono annunciati i due chef siciliani ospiti, entrambi insigniti della stella Michelin, Giuseppe Raciti del ristorante “Zash” e Giovanni Santoro di “Shalai”. Parteciperanno inoltre sei chef del circuito Teritoria, di cui quattro italiani e due provenienti dalla Francia. Tra i nomi indicati figurano André Taormina di “Ambroisie”, Massimo Tringali di “Armani/Ristorante Paris”, Arcangelo Tinari di “Villa Maiella”, Fabrizio Molteni e Sara Bertocchi di “Frosch Restaurant”, Matteo Corridori e Robert Moretti di “MUSA”, Cristina Bowerman di “Glass Hostaria” e Caterina Ceraudo di “Dattilo”.