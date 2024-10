Enogastronomia, il 5 ottobre “Taste Riviera” di Fisar arriva a Savona

A Fortezza Priamar degustazioni gratuite prodotti del Ponente ligure

Milano, 2 ott. (askanews) – Sabato 5 ottobre dalle 14.30 alle 19.30 a Savona va in scena “Taste Riviera: un territorio da degustare”, l’evento organizzato dalla Federazione italiana sommelier albergatori e ristoratori (Fisar) che permette di assaggiare i prodotti food & wine del Ponente ligure.

L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti, si tiene presso il Salone Sibilla nella Fortezza del Priamar, cuore storico della città affacciato sul mare, e promuove la produzione locale selezionata tra artigiani, aziende agricole, vinicole e olivicole “che privilegiano la qualità ai numeri”. Nei banchi d’assaggio, eccellenze enogastronomiche come olio e pesto, realizzate dai piccoli produttori del territorio. Ben 44 le aziende vitivinicole che propongono in degustazione etichette di vini locali, come il Pigato, il Vermentino, il Moscatello di Taggia, il Rossese di Dolceacqua e il Ormeasco di Pornassio.

Alle 16.30 è previsto il convegno dal titolo “Il Moscatello di Taggia: il nettare degli Dei, il vino dei Papi, il vino dei Re” che delinea la storia e le caratteristiche del Moscatello di Taggia, il vitigno amato nei secoli passati dai papi di Roma e dalla nobiltà italiana ed estera che oggi sta conoscendo una fase di rinascita. A condurre l’evento il sommelier Ivano Brunengo, delegato Fisar Imperia, che intervista Eros Mammoliti, dell’azienda agricola Mammoliti produttrice del Moscatello, e Alessandro Carassale, ricercatore in Storia Moderna e cultore della materia in Geografia presso l’Università di Genova.

“Taste Riviera” è organizzato da Fisar nazionale e dalle delegazioni di Genova, Imperia-Savona, Varazze e Tigullio 5 Terre, con la rivista “Il Sommelier” in occasione del Congresso nazionale che si tiene a bordo della nave da crociera Costa Diadema e che il 5 ottobre approda a Savona.