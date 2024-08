enogastronomia,-è-online-la-guida-“the-winehunter-award”-2024

Kocher: Cantine danno sempre più peso a caratteristiche del vitigno

Milano, 23 ago. (askanews) – E’ stata pubblicata online la guida gratuita “The WineHunter Award” 2024 dedicata alle “migliori referenze enogastronomiche” selezionate da 14 commissioni d’assaggio coordinate da Helmuth Kocher.

Su più di 8.000 vini degustati, 4.813 hanno ottenuto il premio “The WineHunter”: a 3.390 etichette è stato assegnato il “The WineHunter Award Rosso”, che contraddistingue i prodotti che hanno conseguito tra i 90 e i 92,99 punti, mentre 1.423 referenze hanno ottenuto il “The WineHunter Award Gold” (93-94,99 punti). Tra questi ultimi, sono presenti anche i “TOP 100” prodotti wine candidati al “WineHunter Award Platinum”, il riconoscimento riservato ai prodotti di massima eccellenza con un punteggio superiore al 95. Nella sezione “Culinaria”, da quest’anno suddivisa in 3 diverse categorie, sono stati degustati complessivamente 600 prodotti. Nella categoria Food della Guida sono presenti 400 prodotti, di cui 147 hanno ottenuto il “WH Food Award Rosso” e 221 il “WH Food Award Gold”. Nella sezione Spirits, 130 etichette sono entrate nella selezione 2024, con 35 vincitori del “WH Spirit Award Rosso” e 33 del “WH Spirit Award Gold”. Infine, 70 birre degustate hanno meritato un posto nella Guida The WineHunter 2024 con 9 referenze che hanno ottenuto l'”Award Rosso” e 9 l'”Award Gold”.

“Assieme ai WineHunter Scouts e ai componenti delle 14 commissioni di assaggio, tra il 17 e il 19 luglio 2024, abbiamo valutato più di 400 campioni di vino per definire le 100 eccellenze del 2024. È stata una lunga selezione, sono molto fiero del lavoro svolto e delle assegnazioni degli Award” ha affermato Kocher, spiegando che “in linea generale, abbiamo rilevato e riconosciuto l’impegno sempre maggiore delle Cantine nel dare spazio al frutto e alla sua aromaticità, al territorio, alle caratteristiche naturali del vitigno che deve essere il protagonista assoluto nel calice, anche grazie a un minor utilizzo del legno. Ne è un esempio – ha concluso – il trend in crescita della riscoperta della vinificazione in anfora, una pratica che riscopre le radici della produzione enologica proiettandosi nel futuro”.

I vincitori del premio di maggior peso della guida saranno svelati nell’ambito della cerimonia di premiazione, che si terrà l’8 novembre, durante la 33esima edizione di Merano WineFestival, che andrà in scena fino al 12 novembre.