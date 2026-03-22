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Enoturismo, Sella e Mosca amplia offerta per i visitatori ad Alghero
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Enoturismo, Sella e Mosca amplia offerta per i visitatori ad Alghero

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Milano, 22 mar. (askanews) – La storica Cantina sarda Sella&Mosca amplia l’offerta rivolta ai visitatori nella Tenuta di Alghero (Sassasi) con tre nuovi percorsi “Tour&Tasting” e con la riapertura, da venerdì 6 marzo, de “La Cucina di Casa Villamarina Agriturismo”, affidata allo chef Alessandro Mordini.

L’iniziativa arriva dopo i numeri registrati nel 2025: oltre 11mila visitatori nell’area “Tour&Tasting”, 5mila ospiti nell’Agriturismo Casa Villamarina e quasi 2mila presenze tra eventi e cerimonie private. Su questi dati l’azienda ha impostato il programma 2026, sviluppato attorno al tema del tempo, scelto come elemento che unisce visite e degustazioni.

I nuovi percorsi presentati dalla Cantina fondata nel 1899 e dal 2016 parte del gruppo Terra Moretti Vino, sono tre: “L’Attimo Essenziale” è la proposta piu breve e si concentra sulla piazza e sulla cantina storica, con degustazione finale di “Oscari”, Alghero Torbato Spumante Brut Metodo Classico Doc. “Il Ritmo del Borgo” estende invece l’itinerario alla cantina di Villamarina e all’affaccio sui vigneti, con assaggi di alcune etichette della Tenuta insieme con prodotti del territorio. “L’Elogio dell’Attesa” si concentra maggiormente sull’identità enologica aziendale e si conclude con “Marchese di Villamarina”, Alghero Cabernet Riserva Doc tra le etichette storiche della casa.

La riapertura del ristorante completa il piano predisposto per il 2026. Secondo quanto comunicato dall’azienda, “La Cucina di Casa Villamarina Agriturismo” osserverà il servizio serale tutti i giorni, esclusi martedì e mercoledì, salvo chiusure straordinarie.

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