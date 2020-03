Enpam valuta nuove misure dopo Dl Cura Italia

La Fondazione Enpam sta verificando con estrema attenzione tutti i provvedimenti contenuti nel Dl Cura Italia, adottato dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19. “Stante il nostro giudizio assolutamente critico per la discriminazione subita dai professionisti iscritti alle Casse, che risultano esclusi dall’indennità di 600 euro finanziata invece con soldi pubblici solo per gli autonomi iscritti all’Inps, stiamo verificando in maniera puntuale tutte le altre agevolazioni che possono riguardare i medici e gli odontoiatri. Lo scopo è capire come possiamo intervenire in maniera aggiuntiva”, osserva il presidente dell’Enpam Alberto Oliveti. A questo proposito, entro breve, Enpam potrebbe indire un Cda straordinario.

