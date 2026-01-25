domenica, 25 Gennaio , 26

Enrica Bonaccorti: "Ho ripreso la chemio, il tumore non si è ridotto"
(Adnkronos) – “Il tumore al pancreas non si è ridotto”. Enrica Bonaccorti ospite oggi a Verissimo è tornata a parlare del periodo particolarmente delicato che sta affrontando dovuto alla sua battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre. 

“Sto bene ma faccio fatica al momento”, ha esordito la 76enne. “Speravo che andasse meglio, ho ripreso a fare la chemio perché non era cambiato molto. Ci sono giorni in cui va bene e giorni in cui va molto male, ma devo andare avanti così”, ha spiegato Bonaccorti.  

Il tumore non è operabile al momento: “Fra qualche mese devo rifare le analisi e sperare di poter essere operata”, ha continuato la conduttrice che ha parlato dell’aiuto che sta ricevendo dalla figlia Verdiana: “Non mi lascia un secondo. La sento molto vicina”. “Sto scrivendo delle cose – ha aggiunto la conduttrice – che spero usciranno quest’anno. Racconto la mia vita ed è un lavoro che consiglio a tutti perché apre la mente su se stessi”. 

