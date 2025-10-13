lunedì, 13 Ottobre , 25

Trump, tutte le ‘perle’: la grazia a Netanyahu, Meloni ‘bellissima’, Macron stritolato e Starmer gelato

(Adnkronos) - Donald Trump protagonista assoluto della giornata...

Toscana, a Tomasi non riesce l’impresa: “Battaglia difficile, da sconfitte nascono vittorie”

(Adnkronos) - Non riesce a ribaltare i pronostici,...

Taffo cambia nome, diventa ‘Tanuba’ per evitare strumentalizzazioni

(Adnkronos) - Taffo Funeral Services, impresa leader nel...

Trump illude Starmer, il ‘trabocchetto’ davanti alla stampa

(Adnkronos) - Donald Trump e lo 'scherzo' a...
enrica-bonaccorti-torna-sui-social-dopo-l’annuncio-della-malattia:-“non-mi-nascondero-piu”
Enrica Bonaccorti torna sui social dopo l’annuncio della malattia: “Non mi nasconderò più”

Enrica Bonaccorti torna sui social dopo l’annuncio della malattia: “Non mi nasconderò più”

DALL'ITALIA E DAL MONDOEnrica Bonaccorti torna sui social dopo l'annuncio della malattia: "Non mi nasconderò più"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Enrica Bonaccorti torna sui social dopo l’annuncio della sua malattia per ringraziare i fan e gli amici per l’affetto ricevuto. “Mi avete stravolta con il vostro affetto! Vorrei abbracciarvi tutti, dirvi grazie uno per uno, conoscere anche quelli che non conosco e che mi danno tanta forza con le parole più affettuose che potessi immaginare! Ho risposto e continuerò a rispondere a quanti più posso, ringraziandovi perché ho ripreso a respirare la vita quando ho smesso di nascondermi e l’ho detto”, scrive. 

“Intanto mi sono liberata del senso di colpa di non rispondere più a nessuno – spiega la Bonaccorti – di essere scomparsa anche coi più cari amici che hanno pensato che ce l’avessi con loro, o con il pubblico che mi accusava di non aver partecipato neppure al ricordo di Pippo Baudo e di essere rimasta in vacanza! Altro che vacanza…”. “E poi sono abituata alla sincerità, sono a disagio altrimenti – prosegue la conduttrice – Dai vostri messaggi ho capito da quanto bene sono circondata e anche da quanti hanno attraversato lo stesso momento. Grazie per aver condiviso la vostra esperienza, anche questo mi ha dato forza e speranza, ho fatto bene ad aprirmi come tanti mi avete detto, grazie anche per questo”.  

Infine, un cenno alle sue condizioni attuali di salute: “Spero di potervi dare notizie belle appena ci saranno, in ogni caso non mi nasconderò più. Vi abbraccio forte forte”, conclude la Bonaccorti. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.