Hanno raccolto 107 firme per chiedere al sindaco e ai napoletani di pensare più all’ambiente. E saranno in piazza Municipio per lanciare un messaggio ambientalista

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Enrico (7 anni) e Jamal (8 anni) come Greta Thunberg: in piazza a Napoli per dire no alla plastica proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento