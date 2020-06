Enrico Brignano, stasera su Rai 2 con lo spettacolo “Tutto casa e teatro”: c’è anche la compagna Flora Canto

Mentre gli spettacoli di Enrico Brignano, come quelli di tutti del resto, sono stati annullati o rinviati a nuova data, questo lunedì 1 giugno 2020 l’amato attore romano “sbarca” ufficialmente in tv: più precisamente nella prima serata di RaiDue. Ma cosa aspettarsi dall’indimenticato Giacinto della fiction Un medico in famiglia? Cosa vedranno i telespettatori del secondo canale della Rai?

Enrico Brignano, stasera su Rai 2 va in onda lo spettacolo “Brignano tutto casa e teatro”: c’è anche la compagna Flora Canto

A partire dalle ore 21.20 circa di stasera, su Rai 2 va in onda “Brignano tutto casa e teatro”, uno degli ultimi spettacoli del comico, le cui registrazioni sono state realizzate a dicembre 2019 al Palazzetto dello Sport di Roma (l’ex Palalottomatica).

“Io e Flora – ha svelato lo stesso Brignano in una video – intervista al “Corriere della Sera” – ci destreggeremo in scena“. La Flora di cui parla è ovviamente Flora Canto, sua attuale compagna di vita, mamma della figlia Martina ed anche ex volto di Uomini e donne.

Lo show, dicevamo, è stato registrato prima dell’emergenza Covid-19 e a partecipare come pubblico ci hanno pensato 6000 persone, insieme al nutrito corpo di ballo guidato dal coreografo Marco Chiodo e all’allegra band che ha fatto cantare Brignano sul palco.

Insomma: lo spettacolo verrà trasmesso in tv questa sera – pare – in formato completo e vedrà al centro le riflessioni del comico di 54 anni sulle ossessioni legate al tempo che fugge, tra monologhi del passato e progetti in fieri per il futuro.

“Un’ora sola vi vorrei”, il nuovo spettacolo di Enrico Brignano in onda su Rai 2 in futuro. Da lunedì 15 giugno 2020 torna la comicità di Made in Sud

Prodotto da Vivo Concerti e con la scenografia di Marco Calzavara, apprezzato stage designer di tanti programmi Rai di successo, di fatto “Brignano tutto casa e teatro” anticipa l’arrivo in tv del nuovo spettacolo “Un’ora sola vi vorrei“.

Questo show, infatti, finora mai visto sul piccolo schermo, sarebbe dovuto andare in onda ad aprile 2020, ma il lockdown per il Coronavirus ha paralizzato non soltanto l’intera Italia ma anche i palinsesti televisivi e dunque la programmazione di Rai 2.

Una scelta, quella del nuovo direttore di rete Ludovico Di Meo, che sembra “riaccendere” il lunedì sera del canale ed anche in attesa che dal prossimo 15 giugno arrivi la nuova edizione di Made in Sud.

