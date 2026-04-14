Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera

ROMA – Enrico Costa è stato eletto per acclamazione nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. Prende il posto di Paolo Barelli.

“Ringrazio Paolo Barelli per il lavoro svolto alla guida dei deputati di Forza Italia. Concreto, leale, efficiente, ha sempre lavorato nell’interesse del partito, senza personalismi, contribuendo alla crescita consistente del gruppo parlamentare e dei consensi che Forza Italia ha avuto dalle elezioni europee in poi. Il suo lavoro sarà ancora prezioso per il futuro del nostro movimento”, il commento del ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani.”A Enrico Costa, neo Presidente del Gruppo FI Camera, certo della sua esperienza, delle sue capacità e competenze, faccio i migliori auguri di buon lavoro. Politico che conosco da molti anni, sono convinto che guiderà con serietà e determinazione i deputati di Forza Italia di cui mi onoro di far parte”, conclude.

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