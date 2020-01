Enrico Remigio vince 1 milione di euro a Chi vuol essere milionario 2020 | video Mediaset

Enrico Remigio vince 1 milione di euro a Chi vuol essere milionario 2020. Nella seconda puntata di mercoledì 29 gennaio, infatti, il concorrente – che viene da Pescara e che come lavoro fa il manager a Singapore – ha risposto in maniera corretta all’ultima domanda del quiz, letta in tv da un emozionato Gerry Scotti.

Nella storia di Chi vuol essere milionario qui in Italia, Enrico è dunque il quarto dei vincitori a ritirare l’ambìto assegno del valore di un milione di euro ed il settimo a leggere il quindicesimo quesito finale del gioco di Canale 5.

Ecco il video da Mediaset Play per rivedere – in streaming on demand – l’intero momento della vincita, inclusi l’annuncio del conduttore, l’emozione del ragazzo e la reazione in studio del padre e della madre.

continua a leggere sul sito di riferimento