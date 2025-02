Enti locali, Braga (Pd): serve revisione normativa urbanistica

Braga: con un occhio al consumo del suolo

Roma, 6 feb. (askanews) – Riaprire una fase di discussione per la revisione della normativa urbanistica ed edilizia nel nostro Paese con al centro una delle grandi questioni di cui si discute in questi mesi in Europa: il tema del consumo di suolo. E’ questo l’obiettivo della conferenza stampa ‘Urban re-start, ridisegniamo il futuro’ alla Camera, promossa dai deputati Marco Simiani e Ubaldo Pagano del Pd.

“Ascoltiamo le voci di diverse realtà urbane, di dimensioni diverse, che hanno avuto o stanno vivendo processi di trasformazione diversi e articolati, che ci raccontano come il tema della trasformazione e della rigenerazione urbana, della restituzione di spazi alla città sono realtà con cui quotidianamente gli amministratori si misurano, non sempre con risorse e strumenti adeguati”, ha detto Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, aprendo la tavola rotonda, cui hanno partecipato numerosi sindaci e amministratori locali del centrosinistra.

“Si tratta di un tema di cui spesso discutiamo anche nelle aule parlamentari: abbiamo una normativa che disciplina l’urbanistica molto datata, risalente al 1942; un testo unico dell’edilizia che è stato costantemente rimaneggiato, ricordiamo l’ultimo intervento del ministro Salvini che ha liberalizzato tutta una serie di interventi, ma che manca di una visione organica”, ha sottolineato.

“L’auspicio è che anche a partire dalle esperienze e dalla voce di chi quotidianamente gestisce i processi di trasformazione, si possa aprire una fase di discussione per la revisione della normativa urbanistica ed edilizia nel nostro Paese, che metta al centro una delle grandi questioni in cui si discute in questi mesi in Europa, il consumo di suolo. Si è riaperta una discussione a livello Ue, anche sulla spinta del Green Deal e di una nuova direttiva possibile: credo che sia molto utile questo momento di ascolto e di confronto reciproco”, ha detto ancora Braga.