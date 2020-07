AGI – Entro il 2021 la Pa italiana potrebbe avere più pensionati che dipendenti, per il continuo calo del personale e un equilibrio fra ingressi e uscite che, nonostante lo sblocco del turnover, non è ancora stato raggiunto. È quanto evidenzia la ricerca sul lavoro pubblico presentata oggi in apertura di “Forum Pa 2020 – Resilienza digitale”, la manifestazione dedicata ai temi dell’innovazione e della trasformazione digitale come risposta alla crisi, organizzata da Fpa, società del Gruppo Digital360, che si apre oggi fino all’11 luglio in un’edizione totalmente online.

A fronte di 3,2 milioni di impiegati pubblici italiani (in termini assoluti il 59% in meno di quelli francesi,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Entro il 2021 la Pa potrebbe avere più pensionati che dipendenti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento