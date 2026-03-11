mercoledì, 11 Marzo , 26

Enzo D'Alò e Maricla Affatato in cattedra alla Scuola Regionale Audiovisivo "Francesco Rosi" di Napoli
Enzo D'Alò e Maricla Affatato in cattedra alla Scuola Regionale Audiovisivo "Francesco Rosi" di Napoli

Nella mattinata Ninni Cutaia, Assessore alla Cultura della Regione Campania in visita agli spazi del Distretto Campano dell’Audiovisivo

Napoli. Il secondo ciclo di incontri di orientamento della Scuola Regionale dell’Audiovisivo “Francesco Rosi” di Napoli si è aperto con una giornata di studio d’eccezione dedicata al cinema d’animazione. Protagonisti del meeting sono stati il pluripremiato regista Enzo D’Alò, autore di opere iconiche come La Gabbianella e il Gatto, Opopomoz, Pinocchio, e la produttrice e doppiatrice Maricla Affatato.

Davanti a una platea di circa cento studenti provenienti dall’Istituto Casanova e dall’Accademia di Belle Arti di Napoli i due ospiti hanno analizzato nel dettaglio il complesso processo che trasforma un’idea creativa in un film d’animazione. Il dibattito ha toccato i temi dello sviluppo narrativo, della costruzione dei personaggi e delle fasi tecniche di animazione e compositing, offrendo ai giovani studenti presenti una visione completa della filiera produttiva contemporanea.

La mattinata è stata ulteriormente impreziosita dalla visita istituzionale di Ninni Cutaia, Assessore alla Cultura della Regione Campania, che ha scelto questa occasione per scoprire i nuovi spazi del Distretto Campano dell’Audiovisivo. Accompagnato da Rosanna Romano, Direttore Generale per le Politiche Culturali e del Turismo e dai vertici della Film Commission Regione Campania, la Presidente Titta Fiore e il Direttore Maurizio Gemma, l’assessore ha esplorato la nuova struttura polifunzionale di 2500 metri quadrati finanziata dalla Regione Campania, a completamento di una strategia avviata con la Legge Cinema del 2016, e realizzata dalla Film Commission Regione Campania nell’Ex Base Nato di Bagnoli a Napoli.

Il complesso, che rappresenta un polo strategico per l’industria cinematografica regionale, integra aree operative per le produzioni, come il cineporto e gli spazi per casting e sartoria, con le dotazioni d’avanguardia della Scuola “Francesco Rosi” che mette a disposizione dei propri allievi sale di posa, studi di regia, montaggio e color correction, confermandosi come un centro di formazione d’eccellenza immerso in un ecosistema produttivo reale e dinamico. All’incontro con gli studenti ha preso parte anche Giuseppe Gaeta, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e alcuni docenti dell’Istituto Casanova.

(Distretto Campano dell’Audiovisivo: nella foto da SX Rosanna Romano, Maricla Affatato, Enzo d’Alò, Ninni Cutaia, Titta Fiore, Maurizio Gemma).

