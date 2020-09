L’appello dell’esponente di Italia Viva candidato alle prossime consultazioni elettorali in Campania

NAPOLI – “In Campania l’Epatite C ha un indice di prevalenza del 2,3% della popolazione adulta che tra i sessanta e i settanta anni arriva all’8,2%. Stiamo parlando dei casi diagnosticati, senza contare i tanti asintomatici. L’ Oms ha posto come scadenza per debellare definitivamente questa malattia il 2030. Noi ce la possiamo fare a raggiungere questo traguardo”.

Lo ha dichiarato Pasquale Bove, dirigente medico e candidato di Italia Viva alle elezioni regionali in Campania.

“In Campania è necessario procedere con i test gratuiti per l’emersione degli asintomatici e rifinanziare il Fondo per i farmaci innovativi. Due misure – conclude Bove – grazie alle quali, insieme a campagne informative capillari, potremo finalmente dire di aver sconfitto l’epatite C definitivamente”.

L’articolo Epatite C, Bove (IV): “Test gratuiti e Fondo per farmaci innovativi per debellare la malattia entro 2030” proviene da Notiziedi.

