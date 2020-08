Epic conferma che la nuova stagione di Fortnite non sarà disponibile su iOS

In un aggiornamento alle sue FAQ, Epic Games ha confermato che la prossima stagione di Fortnite non sarà disponibile per i giocatori su iPhone, iPad o Mac a causa della battaglia legale dell’azienda con Apple.

Epic spiega che, poiché Apple ha rimosso il popolare gioco dall’App Store e sta per sospendere l’account sviluppatore associato, non sarà in grado di aggiornare Fortnite con nuovi contenuti su Mac,

