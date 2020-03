Epic Games regala un gioco davvero eccezionale: Ecco come scaricare Gratuitamente World War Z

Continuano i regali da parte di Epic Games e dopo Watch Dogs ed Assassin’s Creed Syndicate, questa settimana tocca ad un capolavoro uscito appena un anno fa: il pluripremiato World War Z!

World War Z è un adrenalinico sparatutto in terza persona cooperativo a quattro giocatori ambientato in un mondo infestato da gigantesche orde di zombi che si gettano selvaggiamente sulle loro prede ancora in vita.

Il regalo di Epic Games è per PC e tra i requisiti minimi deve esserci Windows 7 o successivi,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Epic Games regala un gioco davvero eccezionale: Ecco come scaricare Gratuitamente World War Z proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento