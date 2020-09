Epic Games, Spotify e Tile formano la “Coalition for App Fairness”

Diverse società, tra cui Epic Games, Spotify e Tile, hanno formato una nuova organizzazione chiamata “Coalition for App Fairnes“, nel tentativo di evidenziare i problemi degli sviluppatori con Apple.

L’organizzazione si descrive come “un’organizzazione senza scopo di lucro indipendente fondata da aziende leader del settore per difendere la libertà di scelta e la concorrenza leale in tutto l’ecosistema delle app”.

I membri fondatori sono:

Campo base

Blix

Blockchain

Deezer

Giochi epici

Consiglio europeo degli editori

Incontro

News Media Europe

Preparati

ProtonMail

SkyDemon

Spotify

Piastrella

Secondo la colazione,

