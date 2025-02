Epilessia, al via campagna di sensibilizzazione di Fondazione LICE

“Siediti, ascolta e comprendi”. Battiti d’ali, panchine e cambiamento

Milano, 10 feb. (askanews) – “Siediti, ascolta e comprendi. Un battito d’ali per un grande cambiamento”: è questa la nuova campagna di disease awareness 2025 di Fondazione LICE presentata in occasione della Giornata Internazionale per l’epilessia davanti a rappresentanti delle Istituzioni e alle principali associazioni nazionali e internazionali delle persone colpite da questa patologia.Il colore viola, simbolo universale del pregiudizio e della discriminazione ancora oggi legati all’epilessia; la Triple Bench, l’originale panchina viola disegnata da Chris Bangle e realizzata per LICE da Big Bench Community Project, dove sedersi per ascoltare e comprendere, mettendo al centro la persona con epilessia; il volo di farfalle, a simboleggiare il butterfly effect, ossia le “infinitesime variazioni nelle condizioni iniziali che producono variazioni grandi e crescenti”: questi gli elementi principali della nuova campagna di Fondazione LICE che ha l’obiettivo di diffondere una corretta conoscenza delle epilessie e favorire, quindi l’abbattimento dello stigma che tuttora circonda le persone che ne sono colpite e i loro familiari e caregiver.”È fondamentale promuovere la consapevolezza e l’inclusione, garantendo che chi soffre di epilessia riceva il supporto e le cure necessarie per vivere una vita piena e dignitosa”, ha detto il senatore Ignazio Zullo, impegnato a portare i bisogni dei pazienti all’attenzione della politica.Per Fondazione LICE e per il suo presidente Oriano Mecarelli l’obiettivo della campagna è far conoscere le problematiche psico-sociali correlate all’epilessia attraverso il linguaggio universale dell’arte, per sensibilizzare il pubblico sulla condizione delle persone che ne soffrono”.La Fondazione ha inoltre promosso diverse iniziative di sensibilizzazione, dall’illuminazione di edifici pubblici come il Colosseo fino a un contest nazionale per studenti invitati a creare elaborati artistici sul tema dell’epilessia, utilizzando come fil rouge simbolico la panchina e la farfalla viola.