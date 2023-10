“‘Epokale’ di Cantina Tramin vino bianco italiano da investimento”

Secondo Catawiki e eWibe annata 2009 è arrivata a +110% del valore

Milano, 1 ott. (askanews) – Secondo il sito di aste online Catawiki e il live market di vini pregiati eWibe, “Epokale” dell’altoatesina Cantina Tramin è il vino bianco italiano che “registra una maggiore e costante crescita percentuale di prezzo e quindi di valore sul mercato secondario”. Secondo l’analisi diffusa da Catawiki, la sua annata d’esordio, la 2009, era stata infatti commecializzata dalla Cantina nel 2017 ad un prezzo di 80 euro e nell’aprile 2020 alla prima battuta d’asta aveva raggiunto i 480 euro, per poi arrivare quest’anno a 1.100 euro (+110%), dopo una crescita annua di circa il 30%.

Il 2009 di questo Gewürztraminer Spatlese della Cantina cooperativa di Termeno, che affina per sei anni al buio della miniera di Ridanna Monteneve ad una temperatura e umidità costanti, e poi per un altro anno in bottiglia, era stato il primo vino altoatesino e primo non-rosso italiano a conquistare ad ottenere 100/100 punti da Robert Parker’s-Wine Advocate. Prodotto da vigne che hanno tra i 20 e i 30 anni, poste a più di 400 metri di altezza, “Epokale” ha un potenziale di invecchiamento valutato in oltre vent’anni.

“La rivalutazione ottenuta sul mercato secondario ha colpito anche gli osservatori piu attenti – ha commentato l’Head of Wine di eWibe, Leonardo Bernasconi – è infatti il primo caso di vino bianco italiano ad assurgere a vino capace di una sensibile rivalutazione rispetto ai prezzi di rilascio della Cantina”. “Il costo di partenza di ‘Epokale’ è considerevole – ha aggiunto il curatore d’asta di Catawiki, Mattia Garon – ma i dati mostrano un trend in crescita sulla spinta dell’annata 2009, guadagnando stabilita e consolidandosi come potenziale investimento”.

“Il progetto Epokale è nato quasi quindici anni fa con l’obiettivo di dare forma e consolidare il vertice qualitativo e distributivo dell’azienda” ha affermato il direttore commerciale di Cantina Tramin, Wolfgang Klotz, sottolineando che “la rapidità con cui abbiamo raccolto così tanti riconoscimenti ha superato ogni nostra aspettativa ma la interpretiamo come una conferma del valore e dell’impegno che poniamo in vigna e Cantina”.