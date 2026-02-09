epstein,-capo-laburisti-in-scozia-chiede-le-dimissioni-di-starmer

lunedì, 9 Febbraio , 26

Redazione-web
Di Redazione-web

Anas Sarwar: leadership deve cambiare, no a terzo decennio SNP

Roma, 9 feb. (askanews) – Il leader del partito laburista scozzese, Anas Sarwar, ha chiesto le dimissioni di Keir Starmer nel mezzo dello scandalo Epstein-Mandelson, indebolendo ulteriormente la posizione del primo ministro britannico. “Non è facile, e non è senza dolore, perché ho una vera amicizia con Keir Starmer, ma la mia priorità assoluta e la mia lealtà più profonda vanno al mio Paese, la Scozia, e non sono disposto a sacrificare il Servizio Sanitario Nazionale scozzese, le nostre scuole, le nostre comunità, le nostre città, i nostri paesi e le nostre isole a un terzo decennio di governo SNP (Scottish National Party, ndr). Ecco perché questo tema di distrazione deve finire e la leadership di Downing Street deve cambiare”, ha dichiarato Sarwar, che – scrive la stampa britannica – sarebbe furioso perché quelli che lui considera i ripetuti errori del primo ministro britannico hanno gravemente danneggiato il sostegno al partito laburista scozzese in vista delle cruciali elezioni parlamentari scozzesi di maggio.

