epstein-files,-il-capo-di-gabinetto-di-starmer-si-dimette

Roma, 8 feb. (askanews) – Il capo di gabinetto del primo ministro britannico Keir Starmer, Morgan McSweeney, si è dimesso oggi in seguito allo scandalo legato ai presunti rapporti tra l’ex ambasciatore del Regno unito negli Stati uniti Peter Mandelson e il finanziere Jeffrey Epstein.

In una lettera aperta pubblicata da Sky News, McSweeney ha scritto che “dopo un’attenta riflessione ho deciso di dimettermi dal governo. La decisione di nominare Peter Mandelson è stata sbagliata. Ha danneggiato il nostro partito, il nostro paese e la fiducia nella politica stessa”.

McSweeney ha affermato di aver sostenuto personalmente la candidatura di Mandelson e di assumersi “piena responsabilità” per quella scelta, esprimendo al tempo stesso “totale fiducia” in Starmer.

Nel testo aggiunge che “pur non avendo supervisionato direttamente il processo di verifica e controllo, ritengo che quel sistema debba ora essere radicalmente rivisto”.