domenica, 8 Febbraio , 26

Milano Cortina 2026, vince e… si strappa la maglia: esultanza ‘alla Balotelli’ dopo l’oro

(Adnkronos) - Vince l'oro e... si toglie la...

Paolo Belli, la malattia della moglie Deanna: “Il nostro amore l’ha salvata”

(Adnkronos) - "Il nostro amore l'ha salvata". Paolo Belli...

Milano Cortina, chi è Davide Ghiotto: recordman azzurro del pattinaggio di velocità

(Adnkronos) - I primi pattini avevano le rotelle,...

Serie A, oggi Sassuolo-Inter – Diretta

(Adnkronos) - L'Inter di nuovo protagonista in Serie...
epstein-files,-il-capo-di-gabinetto-di-starmer-si-dimette
Epstein Files, il capo di gabinetto di Starmer si dimette

Epstein Files, il capo di gabinetto di Starmer si dimette

AttualitàEpstein Files, il capo di gabinetto di Starmer si dimette
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 8 feb. (askanews) – Il capo di gabinetto del primo ministro britannico Keir Starmer, Morgan McSweeney, si è dimesso oggi in seguito allo scandalo legato ai presunti rapporti tra l’ex ambasciatore del Regno unito negli Stati uniti Peter Mandelson e il finanziere Jeffrey Epstein.

In una lettera aperta pubblicata da Sky News, McSweeney ha scritto che “dopo un’attenta riflessione ho deciso di dimettermi dal governo. La decisione di nominare Peter Mandelson è stata sbagliata. Ha danneggiato il nostro partito, il nostro paese e la fiducia nella politica stessa”.

McSweeney ha affermato di aver sostenuto personalmente la candidatura di Mandelson e di assumersi “piena responsabilità” per quella scelta, esprimendo al tempo stesso “totale fiducia” in Starmer.

Nel testo aggiunge che “pur non avendo supervisionato direttamente il processo di verifica e controllo, ritengo che quel sistema debba ora essere radicalmente rivisto”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.