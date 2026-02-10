martedì, 10 Febbraio , 26
epstein-files,-verso-le-dimissioni-il-segretario-di-gabinetto-britannico
Epstein Files, verso le dimissioni il segretario di gabinetto britannico

Epstein Files, verso le dimissioni il segretario di gabinetto britannico

AttualitàEpstein Files, verso le dimissioni il segretario di gabinetto britannico
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 10 feb. (askanews) – Il segretario di gabinetto britannico e capo della funzione pubblica Chris Wormald potrebbe dimettersi nei prossimi giorni nel quadro dello scandalo legato ai rapporti tra l’ex ambasciatore del Regno unito negli Stati uniti Peter Mandelson e il finanziere Jeffrey Epstein. Lo riporta il Guardian citando proprie fonti.

Secondo il quotidiano, Wormald starebbe negoziando le condizioni della sua uscita da Downing Street e l’annuncio potrebbe arrivare a breve, mentre il primo ministro Keir Starmer cerca di rafforzare il controllo sul partito laburista e sull’esecutivo alla luce delle polemiche.

La vicenda è riesplosa dopo la pubblicazione di una nuova tranche di documenti sul caso Epstein da parte del Dipartimento di giustizia statunitense.

I media britannici hanno riferito che Mandelson, quando nel 2009 ricopriva l’incarico di ministro per le imprese nel governo guidato da Gordon Brown, avrebbe inoltrato a Epstein un documento interno del governo. La polizia britannica ha avviato un’indagine penale sul suo conto per la trasmissione del materiale.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.