epstein-files,-verso-le-dimissioni-il-segretario-di-gabinetto-britannico

Roma, 10 feb. (askanews) – Il segretario di gabinetto britannico e capo della funzione pubblica Chris Wormald potrebbe dimettersi nei prossimi giorni nel quadro dello scandalo legato ai rapporti tra l’ex ambasciatore del Regno unito negli Stati uniti Peter Mandelson e il finanziere Jeffrey Epstein. Lo riporta il Guardian citando proprie fonti.

Secondo il quotidiano, Wormald starebbe negoziando le condizioni della sua uscita da Downing Street e l’annuncio potrebbe arrivare a breve, mentre il primo ministro Keir Starmer cerca di rafforzare il controllo sul partito laburista e sull’esecutivo alla luce delle polemiche.

La vicenda è riesplosa dopo la pubblicazione di una nuova tranche di documenti sul caso Epstein da parte del Dipartimento di giustizia statunitense.

I media britannici hanno riferito che Mandelson, quando nel 2009 ricopriva l’incarico di ministro per le imprese nel governo guidato da Gordon Brown, avrebbe inoltrato a Epstein un documento interno del governo. La polizia britannica ha avviato un’indagine penale sul suo conto per la trasmissione del materiale.