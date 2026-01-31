epstein,-i-nuovi-file:-la-foto-che-imbarazza-l’ex-principe-andrea

(Adnkronos) – L’ex principe Andrea torna al centro delle polemiche con la pubblicazione di oltre 3 milioni di pagine relative al caso Epstein, che gli era già costato la revoca dei titoli reali. In una foto emersa e analizzata dai media britannici, Andrea appare in ginocchio a quattro zampe sopra una donna distesa a terra, il cui volto è stato oscurato dal Dipartimento di Giustizia americano. L’immagine non è accompagnata da spiegazioni sul contesto, e non è chiaro quando sia stata scattata, ma getta nuovamente un’ombra sui rapporti tra l’ex membro della famiglia reale britannica e il defunto finanziere condannato per reati sessuali. Mountbatten-Windsor ha sempre respinto ogni accusa, sostenendo di non aver “visto, assistito o sospettato alcun comportamento del genere”.

In due foto, Mountbatten-Windsor è ritratto mentre tocca la donna, completamente vestita, all’altezza dello stomaco, mentre in un’altra guarda direttamente verso la macchina fotografica. Tra i documenti emergono anche scambi di email risalenti al 2010 tra Epstein e un account identificato come ‘The Duke’, che suggeriscono l’organizzazione di incontri e cene, tra cui un invito a conoscere una donna russa di 26 anni, due anni dopo che Epstein aveva già patteggiato per adescamento di minorenni. Epstein scriveva che “potresti goderti una cena” con lei, e Mountbatten-Windsor rispondeva: “Sarebbe un piacere vederla – aggiungendo – Mi dia i suoi recapiti per mettermi in contatto”. Le email, come sottolinea la Bbc, “non indicano reati”, ma rivelano contatti proseguiti nel tempo.

In un file del 2020 le autorità statunitensi avevano chiesto formalmente di poter interrogare Mountbatten-Windsor, ritenendo che potesse essere “testimone e/o partecipante” a eventi rilevanti per l’inchiesta, pur precisando che “il principe Andrea non è attualmente un obiettivo dell’indagine” e che non erano state raccolte prove di reati a suo carico. L’ex principe ha sempre negato le accuse: “Non ho mai visto, assistito o sospettato comportamenti del genere”, e riguardo alle accuse di aggressione sessuale mosse da Virginia Giuffre ha affermato di non averla mai incontrata, pur avendo raggiunto un accordo civile nel 2022.