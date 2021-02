Erasmus+ Youth, nel periodo 2014-2020 oltre 126 mila partecipanti

ROMA (ITALPRESS) – Sono 126.207 i partecipanti, nel periodo 2014-2020, al programma europeo Erasmus+:gioventù, gestito in Italia dall’Agenzia Nazionale per i Giovani. Tra questi, risultano coinvolti anche 29.671 ragazzi con minori opportunità, che vivono in contesti di disagio oppure che sono a rischio di esclusione sociale.

In 7 anni, l’Agenzia ha erogato 88 milioni di euro, fondi che sono stati suddivisi in 3.192 idee e proposte presentate da organizzazioni con le quali i giovani realizzano progetti, e che per la maggior parte (il 70%) sono associazioni e organizzazioni non governative, ma anche enti pubblici, fondazioni, gruppi informali, scuole, istituti.

