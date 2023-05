Erdogan vince e festeggia il terzo mandato: “Governeremo per 5 anni”

Batte di misura leader opposizione Kilicdaroglu che promette battaglia

Roma, 28 mag. (askanews) – Dopo aver sfiorato la maggioranza assoluta al primo turno, due settimane fa, costretto al suo primo ballottaggio dopo 20 anni al potere e due mandati presidenziali, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha vinto oggi le elezioni presidenziali battendo, anche se di misura, il rivale Kemal Kilicdaroglu.

Quando lo spoglio è praticamente concluso, ma i dati della Commissione elettorale suprema sono ancora preliminari, Erdogan ha ottenuto poco meno del 52% delle preferenze contro il 48% del rivale e leader dell’opposizione, che ha pagato, probabilmente l’alleanza con uno dei fronti nazionalisti che ha scontentato la parte più progressista e filo-curda della sua coalizione formata da sei partiti e il calo dell’affluenza, intorno all’85% rispetto al quasi 90% del primo turno.

Festeggiando con i sostenitori fuori dalla sua residenza di Istanbul, Erdogan ha ringraziato gli elettori parlando di una giornata “di democrazia” e intestandosi il successo alle presidenziali, le più difficili della sua carriera politica, dopo le critiche per la gestione del post-sisma e la crisi economica: “La Turchia è l’unico vincitore oggi”,e “gli 85 milioni di turchi hanno vinto”, ha detto il presidente turco ai sostenitori da un bus aperto dopo l’annuncio della Commissione elettorale suprema.

Con questa “vittoria si sono aperte le porte del ‘secolo della Turchia’”, ha aggiunto Erdogan e “vorrei ringraziare tutti i membri della nostra nazione che ancora una volta ci hanno dato la responsabilità di governare la Turchia per i prossimi 5 anni”. E ha salutato il rivale dicendo in modo ironico: “Ciao ciao Kemal”.

Lo sfidante Kilicdaroglu, che ha parlato nella serata ad Ankara, ha denunciato un processo elettorale sbilanciato e non ha ammesso la sconfitta: “Dobbiamo continuare a sostenere la lotta per la democrazia. Abbiamo vissuto il processo elettorale più iniquo degli ultimi anni. Tutte le risorse dello Stato sono state mobilitate – ha denunciato il leader del Chp – In queste elezioni, nonostante tutte le pressioni, è emersa la volontà del popolo di cambiare il governo autoritario. Continueremo a combattere fino a quando la vera democrazia non arriverà nel nostro paese”.

Kilicdaroglu ha pagato la flessione dell’affluenza nelle aree dove sperava di ottenere i migliori risultati anche in quelle filo-curde. Guardando alla distribuzione dei voti, la situazione è simile al primo turno.

Kilicdaroglu ha conquistato la maggioranza delle preferenze nella Tracia turca e nelle province lungo la costa mediterranea turca, inclusa la città di Smirne. Sono tutte regioni in cui il suo partito, il Chp, ha tradizionalmente una forte presenza.

Kilicdaroglu ha ottenuto anche la maggioranza di voti nella città più grande della Turchia, Istanbul e nella capitale Ankara, ma la vecchia massima che recita, “chi governa Istanbul governa la Turchia”, sembra non reggere più.

Nella quarta e quinta città più grande della Turchia, rispettivamente Bursa e Konya, che sono città più conservatrici, Erdogan è in testa, come nell’Anatolia centrale, feudo del presidente da sempre, dove Erdogan conserva un vantaggio schiacciante. Nelle zone terremotate, con l’eccezione di Diyabakir, dove Kiliçdaroglu è in testa, Erdogan ha mantenuto il sostegno.

