“ereditare-il-mondo”:-200-anni-di-fotografia-in-100-immagini

Al MUDEC di Milano la mostra in collaborazione con Turisanda1924

Milano, 9 mar. (askanews) – Raccontare, attraverso una serie di immagini straordinarie, il viaggio come strumento di conoscenza, scoperta e trasformazione personale. È questo il senso della partnership biennale tra Alpitour World, con il suo brand Turisanda1924, e 24Ore Cultura, che a MUDEC di Milano prende oggi la forma di una mostra, “100 fotografie per ereditare il mondo”: dal primo scatto della storia fino ai più recenti sviluppi di questa arte.”Alla base di questo progetto – ha spiegato ad askanews Stefano Sogne, Brand manager Turisanda1924 – c’è una visione comune riguardante il viaggio. Il viaggio non è una semplice e mera vacanza, ma è più una commistione, una condivisione di esperienze e soprattutto di bagagli culturali. Perché alla fine se ci pensiamo i viaggi che noi assembliamo ci portano in destinazioni dove cerchiamo di far conoscere ai nostri viaggiatori i valori del territorio e i valori delle persone”.La mostra è estremamente affascinante e vi sono esposti alcuni dei più grandi fotografi di tutti i tempi, da Nadar, con il ritratto di Baudelaire, agli astronauti sulla Luna; da Dorothea Lange e la sua famosissima madre migrate fino ad arrivare alle donne di Shirin Neshat. “Finalmente – ci ha detto Denis Curti, curatore dell’esposizione – una mostra sulla fotografia e non una mostra su qualche cosa raccontata dalla fotografia: è davvero una riflessione su questo linguaggio straordinario e fortemente ambiguo, come ormai tutti sanno, che ci consente di declinare le varie sfaccettature che i fotografi hanno impiegato per raccontare se stessi e per raccontare il mondo”.Un mondo che Turisanda vuole allargare e rendere più vicino alle aspettative dei viaggiatori, sempre più alla ricerca di esperienza e contatto con i territori. “Noi ci stiamo ritagliando questa fetta di mercato, un mercato se vogliamo vedere anche di nicchia – ha concluso Sogne – dove ci siamo accorti che le persone hanno bisogno di esperienze maggiori, hanno bisogno di esperienze più forti, sia dal punto di vista adrenalinico, ma anche dal punto di vista culturale e antropologico. Per quale motivo? Una vacanza la possono organizzare tutti quanti, riuscire a trovare degli episodi, ma soprattutto degli spunti dove le persone rimangono poi incantate e soprattutto si portano a casa un bagaglio culturale maggiore è la nostra mission”.”Ereditare il mondo” è un modo per riflettere sul nostro tempo complesso, anche attraverso la storia della fotografia del passato, che ci dice comunque molto su di noi oggi.