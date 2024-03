Erica Mou torna live, primo appuntamento al premio LaMiaTerra

Al via il 25 maggio, tra performance in solo e concerti in trio

Roma, 16 mar. (askanews) – Erica Mou torna dal vivo annunciando i primi concerti che partiranno il prossimo 25 maggio. Le sue esibizioni fondono performance musicale, reading letterario, teatro. La sua indole comunicativa, la sua capacità di scrittura, affinata con anni di continui stimoli creativi tra musica, teatro, cinema e letteratura, ne fanno una delle artiste più sensibili in circolazione.

Il tour partirà con una data particolare, la partecipazione al Premio LaMiaTerra di San Marco in Lamis (FG), dove presenterà un set di canzoni prese in prestito da grandi cantautori che hanno saputo parlare ecologia e ambiente, per poi proseguire con gli altri appuntamenti nei quali sarà il repertorio di Erica il cuore pulsante degli spettacoli, con i suoi brani più significativi.

Con l’eccezione della partecipazione del 25 maggio e del concerto del 2 agosto a Termoli (quest’ultimo in solo acustico) Erica Mou sarà accompagnata da due splendidi musicisti come Flavia Massimo al violoncello e il polistrumentista Molla, con i quali condivide da tempo il palco.

Tra le altre tappe: Orbetello (31 maggio) I luoghi del tempo, il 12 luglio a Casalecchio di Reno (BO) per Corti, chiese e cortili e il 13 luglio Marcialla (FI) alla Sagra dell’Aria Bona.

Artista poliedrica e sensibile, Erica Mou ha pubblicato sei album, con una scrittura originale che coniuga la grande tradizione cantautoriale italiana con le sonorità pop-folk tipiche del Nord Europa.