​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! Luci e ombre nella prima da titolare di Christian Eriksen all’Inter. Impiegato come mezzala sinistra nel 3-5-2 sceso in campo alla Dacia Arena contro l’Udinese, il centrocampista danese si è spesso fatto guidare dall’istinto e dall’indiscutibile classe, alzandosi da trequartista dietro le due punte in fase di possesso (in una sorta di 3-4-1-2) ma non garantendo la…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Eriksen-Inter, prima da titolare non indimenticabile: tante attenuanti, c’è bisogno di tempo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento