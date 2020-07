Eriksen suona la carica: “Inter, scriviamo insieme una nuova storia!”

L’ex calciatore dell Tottenham, Eriksen, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita contro il Brescia nel Matchday Programme pubblicato dal club nerazzurro. Queste le sue parole: Come hai affrontato il periodo in quarantena? “Non è stato semplice per me, così come per gli altri. Tanta gente ha perso la vita e/o i propri cari. Sono contento tuttavia che si sia ripreso a giocare anche se non è ancora come prima. Mancano i tifosi allo stadio”. Parma Calcio v FC Internazionale -… continua a leggere sul sito di riferimento