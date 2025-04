Ermal Meta rivela delle due figlie albanesi che ha da 3 anni: “Fortuna non è stata la prima”

BOLOGNA – “La mia compagna Chiara ed io a breve avremo con noi le nostre altre due figlie, che finora sono state in un orfanotrofio in Albania. Le abbiamo conosciute che avevano 15 anni, ma, non essendo sposati, non potevamo adottarle. A giugno compiranno 18 anni e potranno venire a vivere con noi. Ma, le dico, sono già le nostre figlie da tre anni. Non ne ho mai parlato…”: a sorpresa lo ha raccontato il cantante Ermal Meta durante un’intervista a Vanity Fair, che gli dedica la copertina titolando “Vi presento le mie figlie”. Alla rivista, infatti, l’artista ha deci di raccontare la storia di queste due ragazzine albanesi che lui e la sua compagna, tre anni fa, hanno deciso di adottare. Non potevano farlo a livello pratico perchè non erano sposati. Ma ora le ragazze stanno per diventare maggiorenni e potranno raggiungerli in Italia: “Non vediamo l’ora, abbiamo già sistemato le stanze. C’è tanto amore che le aspetta”, ha detto Ermal Meta.

Il racconto del cantante, molto emozionante, parte da alcuni viaggi in Albania dove l’artista aveva visitato una casa famiglia dove vivono ragazze con storie difficili alle spalle. Ed è appunto qui che Ermal Meta ha conosciuto le due ragazzine di 15 anni, a cui nel tempo si è molto legato. Tanto da arrivare a sentirsi un padre per loro, visto che oggi dice: “Non sono diventato papà con l’arrivo di Fortuna (la bimba nata nel giugno 2024, ndr), lo ero già prima”.

QUELL’ESTATE INSIEME

Fondamentale, nel forte legame che si è creato tra Ermal Meta, la sua compagna Chiara e le due ragazze albanesi, è stata un’estate che hanno passato insieme. Quando la vacanza è finita, è stato molto doloroso dirsi addio. “A un certo punto se ne sono andate. Io e Chiara ci siamo ritrovati in un silenzio incredibile… Io ho cominciato a piangere come un bambino, non riuscivo a fermarmi”, ha raccontato ancora il cantante. Di qui la decisione di adottarle. E come hanno preso le due ‘sorelle’ l’arrivo della piccola Fortuna? “È stato un momento incredibile. Si sono guardate… Io le ho subito rassicurate: ‘Non cambia niente, avrete una sorella in più’. Loro cercavano di mostrarsi felici. Ma lo capisco, perché in orfanotrofio quando vengono delle coppie, le ragazze più grandi si mettono sempre in disparte. Me lo avevano spiegato loro: le grandi non le vuole nessuno. E io avevo risposto d’istinto: ‘Ma vi voglio io'”.

Il cantante Ermal Meta con la compagna Chiara e la piccola Fortuna, che a giugno compirà un anno:

