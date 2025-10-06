ernia-annuncia-il-sold-out-e-raddoppio-della-data-milanese

Milano, 6 ott. (askanews) – Dopo l’annuncio del “Solo per amore Tour Live 2026” nei principali palasport italiani nel mese di marzo 2026, Ernia annuncia oggi il sold out della data milanese della tournée, prevista sabato 28 marzo 2026, e raddoppia l’appuntamento con una nuova data domenica 29 marzo all’Unipol Forum di Milano.

“Solo per amore Tour Live 2026” partirà giovedì 19 marzo 2026 con la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo, per poi proseguire domenica 22 marzo 2026 al Palazzo dello Sport di Roma, martedì 24 marzo 2026 al Palapartenope di Napoli, giovedì 26 marzo 2026 al Mandela Forum di Firenze, fino a concludersi con un doppio appuntamento all’Unipol Forum di Milano sabato 28 marzo 2026 (sold out) e domenica 29 marzo 2026. Il tour sarà occasione per portare finalmente live tutte le più grandi hit dell’artista e le nuovissime canzoni presenti in “Per Soldi e Per Amore”, il nuovo album di Ernia.

“Per Soldi e Per Amore” continua a conquistare il pubblico, mantenendosi #2 nella classifica FIMI/NIQ degli album più venduti, con anche la presenza di “Fellini” feat. Kid Yugi al secondo posto e il singolo “Per Te” al terzo posto dei singoli più venduti. “Fellini”, inoltre, continua a guidare, stabile da molti giorni al #1 posto, la classifica di Spotify Italia. Nella settimana di debutto l’album ha ottenuto il primo posto della classifica FIMI/NIQ, posizionandosi #1 anche nella classifica FIMI/NIQ di CD, vinili e musicassette più venduti e con 7 brani in Top10 FIMI/NIQ dei singoli più venduti. “Per Soldi e Per Amore” è disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici CD e Vinile Standard, CD autografato, Vinile autografato (sold out), Vinile Deluxe (sold out) e le speciali versioni in vinile autografato numerato “Per Soldi” e la variante “Per Amore”. Da venerdì 19 settembre, inoltre, è in rotazione radiofonica il singolo estratto “Per Te”, accompagnato dal videoclip ufficiale.

“Per Soldi e Per Amore” è il lavoro più intimo e introspettivo della carriera di Ernia: un disco che riflette sul passato, sulle figure chiave della sua vita e sulle motivazioni profonde che danno senso al quotidiano: dal lavoro all’amore, dalle amicizie al rapporto con i genitori. Con questo progetto Ernia si ferma a osservare il proprio percorso nel delicato passaggio dei 30 anni, un’età di transizione in cui le prospettive cambiano e ci si confronta con nuove consapevolezze: si riconoscono ferite e successi, si impara a convivere con la solitudine senza tradirsi e a dare valore alle relazioni. “Per Soldi e Per Amore” è un viaggio nella maturità, un tentativo di sciogliere le dicotomie che da giovani possono diventare conflitti interiori, alla ricerca di una convivenza pacifica tra contrasti e fragilità. Un disco che avvicina e mette in dialogo le due anime dell’artista, Ernia e Matteo, completando un percorso che da sempre caratterizza la sua scrittura. Il disco è composto da 12 tracce, con la produzione e la direzione artistica curate da Charlie Charles, producer multiplatino e compagno di un rapporto nato agli esordi e oggi pienamente realizzato in un progetto tanto personale quanto universale.