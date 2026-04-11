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“Eroina”: Becchimanzi in tour, fra femminismo teatro e stand up comedy
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“Eroina”: Becchimanzi in tour, fra femminismo teatro e stand up comedy

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Il monologo della regista, autrice e attivista a Roma il 13 aprile

Roma, 11 apr. (askanews) – Da Elena a Penelope a Circe, da Medea a Arianna: miti, disastri filosofici, narrazioni fondative dell’immaginario occidentale . E se fossero stati pensati e raccontati da donne come cambierebbero? Se lo chiede “Eroina”, il nuovo spettacolo di Chiara Becchimanzi. Stand up comédienne, ma anche attrice autrice regista romanziera e attivista, Becchimanzi torna in teatro dopo la sua “trilogia delle terapie”.”Come è nel mio stile io mischio un po’ le carte, troverete teatro d’attore, stand up comedy, narrazione, conferenza buffa, e anche un po’ di burlesque per non farci mancare niente. Eroina è un monologo che racconta tutte le volte in cui mi sono sentita, mi sono comportata mio malgrado come un archetipo, come un’eroina tragica, chiaramente un’eroina nel senso dell’eroismo” dice Becchimanzi.Chiara Becchimanzi dal 2024 è ospite fissa a “DiMartedì” su La7 e voce di Radio 2 con “Matti da legare”. “Eroina” è in tour in tutta Italia da marzo fino a giugno, il 13 aprile a Roma, poi ancora Torino, Bari, Foligno, Verona e Cagliari. Un gioco serio ma esilarante in cui epoche e percezioni si sovrappongono, e le figure mitiche dialogano con le nevrosi contemporanee.”E quindi mi chiedo, quante volte sono stata Circe, Penelope, quante volte sono stata Medea…” spiega l’autrice e attrice. “Io cerco di non dare mai risposte nei miei spettacoli, il mio obbiettivo è far scaturire domande nel pubblico”.

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