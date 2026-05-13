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Eros Ramazzotti celebra il trentennale di “Dove c’è musica”
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Eros Ramazzotti celebra il trentennale di “Dove c’è musica”

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Tra meno di un mese l’atteso ritorno nei principali stadi italiani

Lisbona, 13 mag. (askanews) – Mentre cresce l’attesa per il suo ritorno nei principali stadi italiani, Eros Ramazzotti celebra il trentennale di Dove c’è musica/ Donde hay m sica, l’album pubblicato il 13 maggio 1996 che ha segnato una tappa fondamentale del suo percorso artistico e con oltre 1,9 miliardi di stream nel mondo è considerato un successo planetario grazie a brani diventati senza tempo come “Più bella cosa”, “L’aurora”, “Stella gemella” e la stessa “Dove c’è musica” (il disco è stato prodotto e arrangiato da Eros Ramazzotti e Celso Valli e scritto con Adelio Cogliati, Claudio Guidetti e Vladimiro Tosetto).Il trentennale dell’album Dove c’è musica arriva in un momento speciale, alla vigilia dei nuovi live negli stadi italiani: il 6 Giugno a Udine @ Bluenergy Stadium, 9 Giugno a Milano @ Stadio San Siro, il 13 Giugno a Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona, il 16 Giugno a Roma @ Stadio Olimpico, 20 Giugno a Messina @ Stadio Franco Scoglio, il 23 Giugno a Bari @ Stadio San Nicola e terminerà il 27 giugno a Torino @Allianz Stadium.Intanto, si è conclusa il 6 maggio a Lisbona (qui le immagini della sua esibizione) la prima leg europea di Una Storia Importante World Tour / Una Historia Importante World Tour (prodotto da RadioRama e distribuito da Friends & Partners ed Eventim Live International). Con 76 date e 750.000 biglietti già venduti, dopo le tappe italiane il tour continuerà in USA, Canada e Latino America e da aprile ci saranno nuovi appuntamenti che lo vedranno tornare in Europa anche nel 2027: in meno di un anno tornerà in alcune venue già battute (Bruxelles, Amsterdam, Monaco, Zurigo, Barcellona, Madrid, Praga) e raggiungerà nuove città (Lussemburgo, D sseldorf, Hannover, Mannheim, Grenoble, Montpellier, Pamplona, Valencia, Lausanne, Loodz e Wien).

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