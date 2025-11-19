eros-ramazzotti-duetta-con-alicia-keys-e-sogna-lady-gaga

Milano, 19 nov. (askanews) – Aurora intervista Eros, padre e figlia per raccontare tutta le novità che riguardano Eros Ramazzotti. Un album e un tour mondiale che prevede anche il ritorno negli stadi. A distanza di tre anni dall’ultimo progetto discografico, Eros Ramazzotti inaugura un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera a quarant’anni dall’ indimenticabile performance di “Una storia importante” al Festival di Sanremo: il 21 novembre esce in tutto il mondo “Una Storia Importante”https://askanews.it/”Una Historia Importante”, il nuovo album – in versione italiana e spagnola – per Friends Partners S.p.A./ Eventim Live International distribuito da Sony Music Entertainment. Durante la presentazione del suo nuovo progetto discografico tenutasi presso Ca’ del Bosco, Ramazzotti incalzato da Aurora ha riflettuto sul panorama musicale contemporaneo, sulla sua storia musicale, ma soprattutto sulle collaborazioni che impreziosiscono il suo album ricco di featuring prestigiosi. Per Ramazzotti la dimensione live è quella più importante ma ha espresso preoccupazione per la direzione attuale della musica, dove spesso il talento viene messo in ombra dalle nuove tecnologie e l’uso diffuso dell’autotune, invocando un ritorno ai valori della performance autentica: “Purtroppo oggi si usa molto l’autotune e tanta gente non capisce la differenza tra chi non lo usa e chi no”. Ha aggiunto che “sarebbe il caso di ritornare un po’ al passato dove comunque uno lo giudichi anche per come canta”; poi ha ribadito la centralità del pop nella musica attuale: “Il pop che comunque per me non morirà mai”. “Se tu vai a un concerto di Lady Gaga capisci che tutto il resto è poca roba è poca roba” ha aggiunto dicendo che “sogno di duettare con lei e per farlo mi metterei in ginocchio sui ceci”. Il nuovo album disponibile in versione italiana e spagnola vede la partecipazione di numerosi artisti, con cui l’Artista ha ricantato brani storici, si parte con Alicia Keys, Andrea Bocelli, Carín León, Elisa, Giorgia, Jovanotti, Kany García, Lali, Max Pezzali e Ultimo.

A partire da venerdì 21 novembre sarà in rotazione radiofonica in oltre 30 paesi “L’aurora” / “La Aurora” reinterpretata con Alicia Keys, 17 volte vincitrice ai GRAMMY® Awards, cantautrice, musicista, produttrice, fondatrice di Keys Soulcare, autrice bestseller del New York Times, produttrice cinematografica/televisiva e teatrale di Broadway, imprenditrice e una voce potente nel mondo dell’attivismo. In questa nuova versione prodotta da Alicia Keys, le voci dei due artisti si fondono in un dialogo autentico, capace di donare a uno dei brani più preziosi e intimi del repertorio di Ramazzotti una nuova luce. La star internazionale si è connessa con la conferenza stampa e ha ricordato la giornata caldissima e senza condizionatore in cui hanno registrato il brano. Alicia ha scherzato con Eros sul fatto che lui non sappia bene l’inglese: “abbiamo comunicato con gli occhi”. Particolarmente calorosi sono stati i commenti su Max Pezzali, alla sua prima collaborazione: “Max è una persona bellissima. È difficile trovare un difetto”. Sui colleghi più giovani, l’artista ha riservato un affettuoso titolo a Ultimo: “Il mio figlio è artistico”. Ha lodato i giovani artisti che riescono a mantenere una forte identità in un contesto difficile: “Sono persone che hanno un’identità forte nella musica, soprattutto in questo momento dove identità non ce n’è in generale”. Ha voluto ricordare l’amicizia e lo straordinario rapporto che lo lega con Elisa, Giorgia e Jovanotti. Dopo il successo del World Tour Gala Première con 30.000 spettatori ad Amsterdam, UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR / UNA HISTORIA IMPORTANTE WORLD TOUR, il tour prodotto da RadioRama e distribuito da Friends & Partners ed Eventim Live International, il 14 febbraio 2026 debutterà da Parigi e toccherà 30 Paesi tra Europa intera, Nord America- Canada e America Latina. Dal 6 giugno 2026 anche l’attesissimo ritorno di Eros Ramazzotti negli stadi italiani.