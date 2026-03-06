eros-ramazzotti-fa-tappa-a-copenhagen,-con-lui-sul-palco-max-pezzali

Prosegue la leg europea di “Una storia importante world tour”

Copenhagen, 6 mar. (askanews) – Dopo il debutto all’Accor Arena di Parigi e la partecipazione come super ospite internazionale al Festival di Sanremo a 40 anni dalla vittoria con “Adesso tu” e l’esibizione in anteprima mondiale insieme ad Alicia Keys con “L’aurora”, Eros Ramazzotti ha conquistato anche i 12000 spettatori della Royal Arena di Copenhagen con una tappa sold out del Una storia importante world tour/ Una historia importante world tour, Eros Ramazzotti ha voluto dedicare lo show del 4 marzo in Danimarca a Lucio Dalla nella giornata del compleanno del grande artista bolognese.Il nuovo viaggio live di Eros Ramazzotti, 71 date già 715.000 biglietti venduti, 30 Paesi tra Europa intera, Nord America-Canada e America Latina. Prodotto da RadioRama e distribuito da Friends & Partners ed Eventim Live International, il tour che ha collezionato numerosi sold out, dal 6 giugno vedrà anche l’attesissimo ritorno dell’artista negli stadi italiani (già esaurite le date di Udine, Napoli e Bari).Due ore ininterrotte di show dalla produzione internazionale, che prende forma su un palco pensato per valorizzare al massimo la dimensione live e creare un dialogo diretto con il pubblico. In scaletta, oltre ai successi senza tempo di Ramazzotti, alcuni degli inediti estratti dal nuovo album “Una Storia Importante”https://rss.askanews.it/ “Una Historia Importante”, tra cui Come nei film feat. Max Pezzali presentato per la prima volta dal vivo a Copenaghen. Pezzali ha raggiunto a sorpresa l’amico e collega sul palco della Royal Arena per un momento unico e coinvolgente che ha reso la serata ancora più speciale. Il nuovo singolo Come nei film sarà in rotazione radiofonica da venerdì 13 marzo. Suonare con Max è stato un grande piacere. È uno dei primi duetti che abbiamo registrato e sono davvero felice di averla cantata qui a Copenhagen per la prima volta dal vivo insieme a lui. – Racconta Eros Ramazzotti Eros è un cantante pazzesco, un artista straordinario e una persona molto generosa. Mi aveva già invitato anni fa a condividere il palco con lui in Germania durante il suo tour europeo nel 2001, ma tornare a cantare insieme è stata davvero una grande emozione . – Racconta Max PezzaliEros Ramazzotti è accompagnato da una band d’eccezione: Luca Scarpa alla direzione musicale e alle tastiere insieme a Christian Rigano, Brian Frasier Moore alla batteria, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco e Antonio Cirigliano alle chitarre, Ramon Montagner alle percussioni, Marco Scipione ai sassofoni, Alessandro Lopane alla chitarra e ai cori, Monica Hill, Zoe Ranno e Sara Deop ai cori. Il palco ha una forma che può ricordare uno scorpione, o anche il simbolo del DNA ed è stato pensato per creare una forte connessione tra me e il pubblico. Ma la cosa di cui vado più fiero è la mia band: insieme ci aspetta un viaggio bellissimo. Abbiamo già fatto 10 date e sono in programma altre 61 tappe che, unite a quelle della leg 2027, arriveranno a 84. – Racconta Eros Ramazzotti.Ramazzotti ha annunciato i primi nuovi appuntamenti che lo vedranno tornare in Europa anche nel 2027: in meno di un anno Una storia importante world tour/ Una historia importante world tour tornerà in alcune venue già battute (Bruxelles, Amsterdam, Monaco, Zurigo, Barcellona) e raggiungerà nuove città (Lussemburgo, D sseldorf, Hannover, Mannheim, Grenoble, Montpellier, Pamplona e Valencia).Info e biglietti: www.ramazzotti.com www.friendsandpartners.it