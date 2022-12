Eros Ramazzotti in tv: “Michelle è stato il mio grande amore”

BOLOGNA – “È stata il mio grande amore, è la madre di mia figlia. Non può non essere così“: sono le parole che Eros Ramazzotti ha dedicato alla ex moglie Michelle Hunziker, con cui ha avuto una lunga storia d’amore e da cui è nata Aurora Ramazzotti, che ora sta per rendere entrambi nonni. L’occasione di parlare (ancora una volta) di Michelle Hunziker è stata un’intervista che il cantautore ha realizzato ieri durante la trasmissione Domenica In condotta da Mara Venier.

IL BEL RAPPORTO CON MICHELLE

L’argomento Michelle Hunziker (sposata con un matrimonio da favola al castello di Bracciano) emerge parlando del famosissimo brano ‘Più bella cosa’. Dice Ramazzotti: “L’avevo già fatta poi ho conosciuto per lei e gliel’ho dedicata” riferendosi a Michelle Hunziker, da poco reduce dalla fine della storia d’amore con Tomaso Trussardi. Ramazzotti e Hunziker hanno mantenuto nel tempo un bel rapporto e di recente i loro fan erano emozionati e avevano per un attimo sognato una loro reunion quando dopo 20 anni si erano ritrovati insieme sullo stesso palco e avevano cantato ‘Più bella cosa’ insieme su Canale 5 durante il programma ‘Michelle Impossible’: tra i due c’era stato uno scambio di battute affettuose (“Ma come mai da 20 anni ogni santo giorno scrivono che io e te torniamo insieme?”, aveva chiesto lei, e lui aveva risposto “Perché la nostra storia è stata bellissima. Come si fa a dimenticarla! Ma, diciamolo, noi siamo amici”) e poi anche un bacio.

Per il rapporto che continua a legarli, Ramazzotti ha avuto belle parole anche ieri: “Quando due si lasciano non significa farsi la guerra, è giusto ricordarsi e darsi l’imput di affetto ogni giorno”. Parole che probabilmente si riferiscono anche a Marica Pellegrinelli, la donna che dopo la fine della storia d’amore con Michelle è stata a lungo al fianco del cantante (hanno avuto due figli). I due si sono lasciati nel 2019 (erano legati dal 2009 e si erano sposati nel 2014) e dopo il divorzio da Marica, ora però Ramazzotti è da solo. E anche di questo ha parlato durante l’intervista di ieri con Mara Venier.

“SONO SINGLE MA SONO APERTO ALL’AMORE”

“Sono single. Trovare l’amore non è così facile e poi io ho i miei figli, amo loro alla follia – ha detto Ramazzotti -. È un amore diverso, però… è tutto su di loro. Se si incontra l’anima gemella, non si sa, la vita va così. Sicuramente sono aperto sempre all’amore. ‘Ama’ è il mio motto da sempre. Bisogna amare sempre, sotto ogni forma”, ha detto ieri.

AURORA SARÀ PRESTO MAMMA

L’intervista a Domenica In non poteva toccare un altro argomento molto d’attualità e cioè la gravidanza di Aurora Ramazzotti, ormai prossima al parto. Ramazzotti, in procinto di diventare nonno, ha avuto per figlia parole di grande affetto e ha parlato con ammirazione della storia che la lega a Goffredo Cerza: “Il loro è un amore bello e profondo, forte e vero ed è un esempio. Auri ha una grande testa, è pronta per diventare mamma, ha sempre fatto tutto da sola, è una forza della natura”. Visto il lieto evento in arrivo, Eros Ramazzotti ha cantato ‘L’Aurora’ e modificato un verso per l’occasione: “Dove adesso tu… mi porterai.. Il cucciolino” ha concluso commosso nonno Eros.

