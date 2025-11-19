eros-ramazzotti:-“la-musica?-e’-la-cosa-che-sono-riuscito-a-fare-meglio-nella-vita”

mercoledì, 19 Novembre , 25

Di Redazione-web

(Adnkronos) – “La musica è la cosa che sono riuscito a fare meglio di tutto nella mia vita, oltre ai figli”. Così Eros Ramazzotti, parlando del nuovo album in uscita, ‘Una storia importante’, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella sede delle cantine di ‘Ca del Bosco, in Franciacorta, luogo del cuore dell’artista.  

“C’è una carenza di identità nella musica che si ascolta oggi e sono pochi gli artisti che hanno davvero la forza di mantenere alto il successo” ha detto Ramazzotti. “Il sistema offre possibilità anche a chi non è all’altezza di fare cose buone”, ha aggiunto conversando con la figlia Aurora Ramazzotti, anche lei presente all’evento, “dal vivo se non sei in grado non vai lontano. Per me il successo arriva perché il pubblico apprezza e riconosce che hai fatto qualcosa di valore”. Guardando al futuro, Ramazzotti si augura di poter “continuare a fare ciò che ho fatto in questi anni”, ribadendo la centralità del genere che lo ha consacrato, “il pop per me non morirà mai”. Oggi, conclude, “c’è un mix di tanti generi”, come trap e rap, “ma non hanno la forza che ha avuto il pop in questi anni”.  

 

