Errani e Cocciaretto infiammano il “Palermo Ladies Open”

Ci sono già due azzurre tra le migliori otto giocatrici del “Palermo Ladies Open”, torneo in corso sulla terra rossa del Country Club (WTA International – 202.250 dollari di montepremi). Si tratta dell’esperta Sara Errani e della giovane Elisabetta Cocciaretto, protagoniste di due importanti vittorie nei match di secondo turno del torneo siciliano, primo appuntamento del circuito Wta dopo la lunga interruzione per la pandemia. La Errani, attualmente numero 169 della classifica Wta, ha superato in rimonta la ceca Krystina Pliskova, numero 69, con il punteggio di 3-6 6-4 6-3. “Ho cercato di rimanere concentrata durante la pausa per la pioggia – ha detto l’azzurra – Sono più tranquilla rispetto allo scorso anno,

