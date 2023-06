Erredue acquista area industriale Livorno su cui sorgerà Gigafactory

Interamente dedicata alla produzione digeneratori di idrogeno da 1 a 5 mw

Roma, 13 giu. (askanews) – ErreDue, società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici (idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell’acqua, azoto, ossigeno), comunica che, in data odierna, è stato perfezionato l’acquisto della nuova sede che vedrà sorgere nel sito ubicato in via dell’Artigianato, 64 a Livorno, una Gigafactory nella quale verrà ricollocata parte della linea di produzione di ErreDue.

Enrico D’Angelo, Presidente e CEO di ErreDue, ha commentato in una nota: “Questa Gigafactory sarà uno step decisivo nello sviluppo e nella produzione di elettrolizzatori su larga scala, essenziali per l’utilizzo di idrogeno verde in ambiziosi progetti nell’ambito della transizione energetica, di decarbonizzazione dell’industria e della mobilità pesante. Avremo presto una linea industriale in grado di produrre un’ampia gamma di elettrolizzatori su scala continentale, che saranno un’ulteriore conferma del ruolo di key leader di ErreDue nel settore dell’elettrolisi in Europa. Questo è un progetto stimolante per l’intero team di ErreDue, il nostro desiderio è quello di implementare i più alti standard di performance industriale in questo impianto, attraverso un ambizioso progetto di sviluppo sociale e ambientale. Inoltre, questa operazione rappresenta un passo decisivo verso il percorso di crescita che abbiamo scelto di intraprendere 38 anni fa e che ci ha portato il 6 dicembre 2022 alla quotazione in Borsa. Investire nella realizzazione di un nuovo sito produttivo rientra a pieno nella nostra strategia di efficientamento e di internazionalizzazione”.

L’operazione di acquisto si inserisce nella strategia di crescita nazionale e internazionale, già dichiarata dalla società in fase di IPO, che si propone di passare dall’attuale capacità di 8 MW a una capacità di almeno 60 MW annui per rispondere alle esigenze dei mercati power-to-gas, mobilità sostenibile a fuel cell e del combustibile sintetico.

A breve partiranno le operazioni di riqualifica della nuova sede, con una graduale accelerazione per raggiungere una capacità produttiva annua di almeno 60MW. ErreDue aumenterà la sua capacità produttiva annua e l’efficienza operativa grazie ai nuovi spazi acquisiti e al personale formato in questo anno che è pronto per essere impiegato anche in questo nuovo segmento di mercato.

La ‘Giga Factory’ sorgerà su 16.000 metri quadri in zona Picchianti accanto all’attuale sede dell’azienda – in precedenza sede delle rotative della rinomata testata giornalistica locale Il Tirreno. L’obiettivo della società è quello di razionalizzare tutte le attività, creando un nuovo polo produttivo in grado di soddisfare la crescente domanda di forniture e impianti su larga scala, aumentando le risorse di ricerca e sviluppo e rafforzando i team di progettazione e di assis

