“ert1050″:-la-nuova-cantina-di-oniwines-a-brentonico-per-il-trentodoc

Milano, 7 dic. (askanews) – A Brentonico (Trento), nel Parco del Monte Baldo, Oniwines ha inaugurato “ERT1050”, una nuova Cantina dedicata alla produzione di Trentodoc Metodo Classico Doc. Il progetto nasce in località Seandre, su un versante compreso tra l’Adige e il Garda, in un’area riconosciuta per la biodiversità e per un ambiente montano che incide direttamente sulla coltivazione e sulla vinificazione. La posizione d’altitudine, con vigneti che raggiungono i 1.050 metri sul livello del mare, definisce una viticoltura verticale dove pendenze, esposizioni e clima orientano ogni fase del lavoro.

“ERT” rimanda nel dialetto trentino alla costa di monte e identifica il carattere del territorio. La cifra “1050” indica la quota del vigneto più alto, dove altitudine ed escursioni termiche influenzano la maturazione delle uve e i tempi del Metodo Classico. Il progetto si sviluppa su terreni ripidi e richiede un’impostazione specifica della gestione agronomica, basata su interventi manuali e sul rispetto delle condizioni pedoclimatiche dell’area.

“La Cantina nasce da un dialogo diretto con la montagna e dai materiali che la rappresentano” ha spiegato l’azienda, richiamando l’uso del cemento bocciardato ispirato ai sentieri, delle superfici brunite che ricordano la corteccia e della copertura a verde pensata per integrarsi nel paesaggio dell’altopiano. Il piano inferiore, parzialmente interrato, ospita la vinificazione e l’affinamento in ambienti dove la luce naturale è limitata e calibrata sui tempi del Metodo Classico. Il piano superiore è dedicato all’ospitalità, con una sala degustazione affacciata sulle vigne attraverso grandi vetrate e con tonalità interne che richiamano i colori stagionali del bosco.

Il primo vino prodotto è il Trentodoc “ERT1050” Metodo Classico Brut, ottenuto da uve Chardonnay in purezza e affinato 24 mesi sui lieviti. L’azienda lo descrive come uno spumante dal “colore paglierino con riflessi verdolini”, con “perlage fine e persistente” e caratterizzato da “freschezza, verticalità e precisione”, con richiami a “fiori bianchi” e “mela golden di montagna” e una “piacevole salinità e croccantezza”.

“ERT1050 non è solo una Cantina, ma un progetto che unisce natura, sfida e conoscenza” ha affermato Federico Veronesi, CEO e proprietario di Oniwines. “Entriamo in un’altra regione iconica per il vino, dove ogni bottiglia racconta la montagna e l’identità di un territorio unico. L’altitudine diventa uno stile e il paesaggio un ingrediente che orienta il nostro Metodo Classico”.

Con l’apertura della Cantina di Brentonico, Oniwines raggiunge sei strutture di proprietà. Il percorso è iniziato nel Lazio con Tenimenti Leone, dedicata ai vitigni autoctoni dei Colli Albani, ed è proseguito in Veneto con La Giuva, specializzata in Amarone, Valpolicella e Recioto. In Sardegna è nato Podere Guardia Grande, con una produzione rivolta a Vermentino, Cannonau e Cagnulari. Nel 2024 è entrata nel gruppo Villa Bucci, riferimento per il Verdicchio dei Castelli di Jesi, e nel 2025 Pico Maccario, storica Cantina del Monferrato che produce Barolo, Barbaresco, Nizza, Barbera, Gavi e Moscato.