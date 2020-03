Al Politecnico di Milano è appena partito l’innovativo studio triennale Use of the LOP-G as home Base for FastResponse Planetary Defence Missions, finanziato dall’ESA (Agenzia Spaziale Europea) che mira all’uso del LOP-G, Lunar Orbital Platform – Gateway, come piattaforma di lancio per sonde destinate ad intercettare tempestivamente asteroidi provenienti dallo spazio profondo; in particolare, sonde progettate per deviare, mediante impatto violento, i corpi celesti in rotta di collisione con la Terra.

“Il LOP-G – si legge nella nota – è un’articolata infrastruttura orbitante polifunzionale, composta da numerosi moduli che sarà posizionata in prossimità della Luna, da utilizzare come “punto di appoggio” e di rifornimento prima di avventurarsi verso Marte,

L’articolo Esa finanzia studio Polimi per intercettare Asteroidi verso la terra proviene da Notiziedi.

