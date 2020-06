Escalation a Lampedusa: in fiamme le barche dei migranti

Il lavoro di pompieri e carabinieri per spegnere le fiamme e garantire la sicurezza a Lampedusa si è concluso solo alle 6 del mattino, dopo sette ore, ma resta forte e inquietante, come l’odore acre del fumo, l’impressione di una escalation di violenza. La conta dei danni parla di oltre 50 barconi dei migranti dati alle fiamme in due “cimiteri” nell’isola, approdo per chi giunge dall’Africa e punto geografico cruciale nella crisi e nel dibattito nati dall’emergenza migranti.

Fonti della procura di Agrigento, diretta da Luigi Patronaggio, fanno sapere che l’attenzione investigativa per questo episodio sarà altissima e che sarà fatto ogni sforzo per individuare i responsabili degli attentati e prevenire altri episodi di guerriglia urbana.

