Il rischio era paventato da tempo: la battaglia interna di Tripoli, fra il Governo di accordo nazionale e l’autoproclamato esercito di Khalifa Haftar, si avvicina sempre più a una guerra per procura dove intervengono in prima linea la Turchia, a sostegno di Serraj, e la Russia in appoggio di Haftar.

A innescare l’escalation è stata la conquista da parte delle forze di Tripoli della base aerea di Al Watiya, 140 km a Sud-Ovest della città, grazie all’intervento decisivo dei droni di Ankara. I combattenti del generale non solo sono stati costretti a indietreggiare ma hanno anche abbandonato alcuni mezzi tra cui una batteria di missili russa Pantsir-S1.

Escalation in Libia, Mosca trasferisce 8 caccia dalla Siria

